 Konyaspor kupada 4 köşe - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2016 Perşembe

Konyaspor kupada 4 köşe

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadelesinde Atiker Konyaspor deplasmanda Kızılcabölükspor'a konuk oldu.

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Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 13:54

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ioan Hora, 45. ve 52. dakikalarda Halil İbrahim Sözmez ve 81. dakikada kendi kalesine Kerim Bölük attı.

4-0'lık bu rahat skorun ardından mücadeleden galip ayrılan Atiker Konyaspor, H Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşti.

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