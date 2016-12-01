Konyaspor kupada 4 köşe

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadelesinde Atiker Konyaspor deplasmanda Kızılcabölükspor'a konuk oldu.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ioan Hora, 45. ve 52. dakikalarda Halil İbrahim Sözmez ve 81. dakikada kendi kalesine Kerim Bölük attı.

4-0'lık bu rahat skorun ardından mücadeleden galip ayrılan Atiker Konyaspor, H Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşti.



