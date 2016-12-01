Konyaspor kupada 4 köşe
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadelesinde Atiker Konyaspor deplasmanda Kızılcabölükspor'a konuk oldu.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 13:54
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ioan Hora, 45. ve 52. dakikalarda Halil İbrahim Sözmez ve 81. dakikada kendi kalesine Kerim Bölük attı.
4-0'lık bu rahat skorun ardından mücadeleden galip ayrılan Atiker Konyaspor, H Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşti.
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