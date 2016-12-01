Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşinden Trabzon'a frikik golü
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un sahasında Gümüşhanespor'u ağırladığı maçta, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi Muhammed'den abisinin gollerine benzer bir frikik golü geldi.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 21:54
Avni Aker'deki maçta Trabzonspor 24. dakikada Muhammed Demir ile öne geçerken, bir başka Karadeniz temsilcisi Gümüşhanespor 29'da Muhammed Çalhanoğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi olan 21 yaşındaki Muhammed, abisinin gollerine benzer bir frikik golüne imza attı. Yaklaşık 35 metreden topun başına geçen Çalhanoğlu'nun yerden seken şutunda Esteban topu ağlarında gördü.
VİDEO | MUHAMMED ÇALHANOĞLU'NUN FRİKİK GOLÜ
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