F.Bahçe'de İsmail Köybaşı şoku
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği ile karşılaştığı maça kaptan olarak çıkan İsmail Köyabaşı 10. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İsmail Köybaşı hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Çarşamba 20:50
Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan taraf Gençlerbirliği'nin 10. dakikada öne geçme şansı yakaladığı pozisyonda İsmail Köybaşı bariz gol şansını engellediği için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Milli futbolcunun, Serdar Gürler'e yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Meler tereddütsüz kırmızı kartına başvurdu.
İsmail Köybaşı, Cumartesi günü Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçı öncesi cezalı duruma düştü.
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