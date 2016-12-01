Diabate Osmanlı'yı galibiyete taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Osmanlıspor sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.

19 ve 23. dakikada Cheick Diabate'nin golüne 54. dakikada Orkan Çınar cevap verdi. Ancak bu gol Gaziantepspor'a yetmedi. 90. dakikada Osmanlıspor'un bir topu da direktön döndü.

Ev sahibi Diabate'nin 2 golüyle Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı.



