Diabate Osmanlı'yı galibiyete taşıdı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Osmanlıspor sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 18:36
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