 Diabate Osmanlı'yı galibiyete taşıdı - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2016 Perşembe

Diabate Osmanlı'yı galibiyete taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Osmanlıspor sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 18:36

Diabate Osmanlı'yı galibiyete taşıdı

19 ve 23. dakikada Cheick Diabate'nin golüne 54. dakikada Orkan Çınar cevap verdi. Ancak bu gol Gaziantepspor'a yetmedi. 90. dakikada Osmanlıspor'un bir topu da direktön döndü.

Ev sahibi Diabate'nin 2 golüyle Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı.

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