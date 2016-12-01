 Ç. Rizespor'dan 5'i bir yerde - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2016 Perşembe

Ç. Rizespor'dan 5'i bir yerde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

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Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 15:42

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 14. dakikada Ali Aytemur (kendi kalesine), 20. ve 47. dakikalarda Patryk Tuszynski, 69. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu ve 83. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

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