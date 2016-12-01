Ç. Rizespor'dan 5'i bir yerde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 14. dakikada Ali Aytemur (kendi kalesine), 20. ve 47. dakikalarda Patryk Tuszynski, 69. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu ve 83. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.



