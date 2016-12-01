Ç. Rizespor'dan 5'i bir yerde
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 15:42
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