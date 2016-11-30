Tuzlaspor farklı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçında Tuzlaspor, sahasında 24 Erzincanspor'u ağırladı.

Tuzla Belediye Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 30. dakikada Ömer Serbest'in kendi kalesine attığı golle rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Tuzlaspor, 60'da Ozan Papaker, 82'de Okan Duran ve 90+1'de Tolunay Yurtseven'in attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tuzlaspor ilk maçında 3 puanla tanışarak grupta liderlik koltuğuna oturdu.