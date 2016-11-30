Turkuvaz Medya’da kupa festivali
Atv, A2 ve A Spor’dan yayınlanacak ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları tüm hızıyla sürüyor bugün de 6 karşılaşma var.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 01:20
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV ve A Spor kanallarından ayrıca A2 ekranlarında yaşıyor. 32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği futbol şöleninde ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna adını yazdıracaklar. Dün oynanan 5 maçla start veren dev şölende bugün de birbirinden çekişmeli 6 karşılaşmada adrenalin daha da yükselecek. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak.
Futbolseverler kupa maçlarında tek kelimeyle futbola doyacaklar. Grup maçlarına 4 büyük takımın da katılıyor olması heyecanı daha da doruğa taşıyacak. Geçtiğimiz yıllardaki gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen maçlarda kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Kısacası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bütün Türkiye'de tüm ihtişamıyla sürecek. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.
A Grubu
Bugün 14.00 Şanlıurfa-Kırklareli (Caner Ak) A2
Yarın 18.30 Osmanlı-G.Antep (Bülent Birincioğlu) A Spor
B Grubu
Yarın 12.00 Sancaktepe-Kasımpaşa (Onur Karabaş) A Spor
Yarın 16.00 Ç. Rize-İnegöl (Özgüç Türkalp) A Spor
C Grubu
Bugün 14.00 Menemen Bld.-Amed S. (Emre Malok) A Spor
Bugün 20.30 F.Bahçe-G.Birliği (Halil Umut Meler) ATV
E Grubu
Bugün 12.00 Tuzla-24 Erzincan (S. Barış Saka) A Spor
Bugün 18.30 G.Saray-Elazığ (Arda Kardeşler) A2
G Grubu
Bugün 16.30 Akhisar Bld.-Bursa (Mete Kalkavan) A2
H Grubu
Yarın 14.00 Kızılcabölük-A. Konya (Kutluhan Bilgiç) A2
Yarın 20.30 Trabzon-Gümüşhane (Y. Kemal Uğurlu) A2
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