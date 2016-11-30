Turkuvaz Medya’da kupa festivali

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV ve A Spor kanallarından ayrıca A2 ekranlarında yaşıyor. 32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği futbol şöleninde ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna adını yazdıracaklar. Dün oynanan 5 maçla start veren dev şölende bugün de birbirinden çekişmeli 6 karşılaşmada adrenalin daha da yükselecek. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak.

Futbolseverler kupa maçlarında tek kelimeyle futbola doyacaklar. Grup maçlarına 4 büyük takımın da katılıyor olması heyecanı daha da doruğa taşıyacak. Geçtiğimiz yıllardaki gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen maçlarda kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Kısacası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bütün Türkiye'de tüm ihtişamıyla sürecek. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.



A Grubu

Bugün 14.00 Şanlıurfa-Kırklareli (Caner Ak) A2

Yarın 18.30 Osmanlı-G.Antep (Bülent Birincioğlu) A Spor

B Grubu

Yarın 12.00 Sancaktepe-Kasımpaşa (Onur Karabaş) A Spor

Yarın 16.00 Ç. Rize-İnegöl (Özgüç Türkalp) A Spor

C Grubu

Bugün 14.00 Menemen Bld.-Amed S. (Emre Malok) A Spor

Bugün 20.30 F.Bahçe-G.Birliği (Halil Umut Meler) ATV

E Grubu

Bugün 12.00 Tuzla-24 Erzincan (S. Barış Saka) A Spor

Bugün 18.30 G.Saray-Elazığ (Arda Kardeşler) A2

G Grubu

Bugün 16.30 Akhisar Bld.-Bursa (Mete Kalkavan) A2

H Grubu

Yarın 14.00 Kızılcabölük-A. Konya (Kutluhan Bilgiç) A2

Yarın 20.30 Trabzon-Gümüşhane (Y. Kemal Uğurlu) A2