Terim, Tuzlaspor-Erzincanspor maçındaydı

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden takip etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden seyretti.



Tuzla Belediye Stadyumu'nda karşılaşan iki ekip arasındaki mücadele için Tuzla'ya gelen Terim, karşılaşmayı kulüp başkanlarıyla birlikte protokol tribününden takip etti. Terim'e tribüne çıktığı sırada taraftarlar da ilgi gösterdi.



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor, evinde 24 Erzincanspor'u ağırladı. 12.00'de başlayan mücadele Tuzlaspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçladı.