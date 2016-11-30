Terim, Tuzlaspor-Erzincanspor maçındaydı
Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden takip etti.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 12:29
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden seyretti.
Tuzla Belediye Stadyumu'nda karşılaşan iki ekip arasındaki mücadele için Tuzla'ya gelen Terim, karşılaşmayı kulüp başkanlarıyla birlikte protokol tribününden takip etti. Terim'e tribüne çıktığı sırada taraftarlar da ilgi gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor, evinde 24 Erzincanspor'u ağırladı. 12.00'de başlayan mücadele Tuzlaspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçladı.
Fatih Terim kimdir? Nedir? Hala Milli Takımın başında nasıl durabiliyor? Ayıptır ayıp. Abdullah Avcı olsaydı çoktaaan kovardınız.cevapla 30.11.2016 13:36
Yuhh yanı. Şenol güneş Milli takımı dünya üçüncüsü yaptı. Şenol Güneş'i kovdular. Fatih Terim milli takımı dünya şampiyonumu yaptıki?cevapla 30.11.2016 13:33
MUHAKKAK BIRINI IZLEMEYE GITMISTIRcevapla 30.11.2016 13:16
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