 Terim, Tuzlaspor-Erzincanspor maçındaydı - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2016 Çarşamba

Terim, Tuzlaspor-Erzincanspor maçındaydı

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba

Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 12:29

Terim, Tuzlaspor-Erzincanspor maçındaydı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden seyretti.

Tuzla Belediye Stadyumu'nda karşılaşan iki ekip arasındaki mücadele için Tuzla'ya gelen Terim, karşılaşmayı kulüp başkanlarıyla birlikte protokol tribününden takip etti. Terim'e tribüne çıktığı sırada taraftarlar da ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor, evinde 24 Erzincanspor'u ağırladı. 12.00'de başlayan mücadele Tuzlaspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçladı.

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Kemal Can Kemal Can

Fatih Terim kimdir? Nedir? Hala Milli Takımın başında nasıl durabiliyor? Ayıptır ayıp. Abdullah Avcı olsaydı çoktaaan kovardınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 30.11.2016 13:36
Kemal Can Kemal Can

Yuhh yanı. Şenol güneş Milli takımı dünya üçüncüsü yaptı. Şenol Güneş'i kovdular. Fatih Terim milli takımı dünya şampiyonumu yaptıki?

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 30.11.2016 13:33
Aslan Aslan

MUHAKKAK BIRINI IZLEMEYE GITMISTIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 30.11.2016 13:16
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (3 yorum)

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