Şenol Güneş: "Rakibe uyduk!"

Güneş, “Rakibimizin alt ligde olması bizim de seviye olarak alt lig gibi oynamamızı gerektirmezdi” dedi ve ekledi: Kalitemizi gösteremedik

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, galibiyete rağmen oynanan futboldan memnun kalmadı. "Rakibimizin alt ligde olması bizim de seviye olarak alt lig gibi oynamamızı gerektirmezdi" diyen usta çalıştırıcı, şöyle devam etti:



RAKİP DİRENÇLİYDİ

"Tüm takımımız seviyenin altındaydı. Rakip dirençli oynadı. Kendine düşeni yaptı. Düşündüğümüz futbolu sahaya yansıtamadık. Hiçbir mazeret daha iyi oynamayı engellememeliydi. Belki zemin yüzünden pas yüzdesi düşmüştür ama yine de kalitemizi göstermeliydik."



KÖKLÜ ROTASYON

Güneş, Darıca karşısında kadroda rotasyona gitti. Usta hoca, ligde fazla forma bulamayan isimlere şans tanıdı. U21 takımının oyuncuları Fatih, Muhammet, Sedat ilk 11'de yer alırken, yedekler de yine U21'de görev yapanlardı.