Şanlıurfa evinde rahat kazandı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Şanlıurfaspor sahasında Kırklarelispor'u 4-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 13:54
Şanlıurfa Gap Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Batuhan Arslan, 55. dakikada Andrei Marc, 89. dakikada Batuhan Karadeniz ve 90+4. dakikada Muhammet Beşir kaydederken konuk ekip Kırklarelispor'un tek golü 44. dakikada Serkan Çalık'tan geldi.
Bu sonucun ardından 3 puanın sahibi olan Şanlıurfaspor, A Grubu'nda zirveye yerleşti.
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