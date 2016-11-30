 Şanlıurfa evinde rahat kazandı - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2016 Çarşamba

Şanlıurfa evinde rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Şanlıurfaspor sahasında Kırklarelispor'u 4-1 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba

Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 13:54

Şanlıurfa Gap Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Batuhan Arslan, 55. dakikada Andrei Marc, 89. dakikada Batuhan Karadeniz ve 90+4. dakikada Muhammet Beşir kaydederken konuk ekip Kırklarelispor'un tek golü 44. dakikada Serkan Çalık'tan geldi.

Bu sonucun ardından 3 puanın sahibi olan Şanlıurfaspor, A Grubu'nda zirveye yerleşti.

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