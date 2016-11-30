Riekerink: "Kimse özür dilemiyor"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaştı. Son dakikalara kadar 1-0 önde giden sarı-kırmızılılar, 90+3. dakikada penaltıdan yediği golle Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ikinci yarı gösterilen performanstan memnun olmadığını söyledi.



"SELÇUK'LA MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Hollandalı teknik adam, "İki tane önemli maçımız var Kasımpaşa ve Gaziantep. Bu maçın ikinci yarısı gösterdiğimiz performansları bu önemli iki maçta gösterirsek sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. İlk yarıya bakıldığında tamamen farklı bir Galatasaray vardı. Maçtan önce Selçuk ile konuşmuştuk, o yüzden 45 dakika oynadı. Josue'yi biraz daha ofansif orta saha için oynattık. Lukas'ı da ikinci forvet olarak oyuna soktuk daha çok gole yakın olmak için. Yasin'in Lukas'a attığı pasla ikinci yarının 4. veya 5. dakikasında çok önemli bir pozisyon yakaladık. Ama ikinci yarıya bakıldığından tek bulduğumuz şans buydu. Daha da kötüye gitti takım, özellikle top kayıplarıyla beraber. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıya taşıyamamamız olumsuz" dedi.



"OTORİTE BOŞLUĞU YOK"

Sinan Gümüş'ün oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin sorulması üzerine ise Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen hafta da böyle bir soru gelmişti. Otorite boşluğu olmadığını söylemiştim. Bu konunu otorite boşluğu ile alakası yok. İyi performans göstermedikleri zaman tepki verebilir oyuncular" diye cevap verdi.



"İLERİDE DAHA ÇOK MAÇ OLACAK, MAÇ TEMPOLARI ARTACAKTIR"

Çok geniş bir kadroları olduklarını dikkat çeken Riekerink, "Çok geniş bir kadromuz var. Böyle olunca da bazıları uzun süre forma bulamıyorlar. Forma şansı bulunca da hemen iyi bir performans sergileyemiyorlar. İleride daha çok maç olacak. Bunlar da oyuncuların maç tempolarını arttıracaktır" diye konuştu.



"OYNAYAMAYANLAR ŞANS BULUYOR"

Maç günleri ile ilgili diğer takımların yaptığı eleştirilerin sorulması üzerine ise Riekerink, "Kupanın prosedürüne baktığımız zaman 4 takım var, 6 maç oynuyorsunuz. Benim kişisel fikrim, bunun tek maç usulü olması, eleme usulü. Benim kişisel düşüncem bu. Lig statüsünden ziyade, bu daha heyecanlı olabilir. Takımlar Avrupa'da oynuyorlar, bunlar da olunca şikayet edebilirler ama bizim için kötü değil, oynamayan oyuncular için şans oluyor" ifadelerini kullandı.



"ÖZÜR DİLEMELER OLMUYOR"

"Takımda performanstan dolayı sizden özür dileyen oluyor mu?" sorusu üzerine ise oyuncuların kötü maçlarda bunun bilincinde olduklarına dikkat çeken Hollandalı teknik adam, "Fenerbahçe maçından sonra bunu çok hissettik. Herkes bilincindeydi ama böyle takımda özür dilemeler olmuyor. Biz her maç sonrası karşılaşmaları değerlendiriyoruz. Bunun dışında takım için konuşmalar oluyor bunları da paylaşamam" şeklinde konuştu.



"LİGE KÖTÜ BAŞLANGIÇ YAPMADIK"

Önlerinde çok önemli iki karşılaşma olduğunu dile getiren Riekerink, "Bunlar çok önemli maçlar. Oyuncular da bunların bilincinde. Galibiyetle ayrılmamız lazım. 12 hafta oynandı, son 7 seneye bakıldığında topladığımız puan olarak, bir tek 2 sene önce bizden fazla puan toplanmış, ikinci olarak biz geliyoruz. O yüzden kötü bir başlangıç yapmadık. İyi bir başlangıç yaptık. Trabzon ve Başakşehir maçları galibiyeti hak ettiğimiz maçlardı. Bugünkü maç ve Fenerbahçe maçı bizi üzüyor ama diğer maçları kazanmamız gerekliydi. Genel istatistiklere bakıldığında kötü olmadığımızı düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.



Riekerink, son olarak Tolga Ciğerci'nin neden oynamadığı ile ilgili ise, "Fenerbahçe maçında ağrısı oluştu, ayak altında bir ödem. Sakatlıktan kaynaklı bir problem. İğneyle koruyarak devam ettirdik ama şu an kadroda olmamasının sebebi tamamen koruma amaçlı" dedi.

