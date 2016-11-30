Cimbom 90+2'de yıkıldı!

Maçın ilk 25 dakikasında savunmanın kilidini açmakta zorlanan Cimbom, uzaktan şutlarla kaleyi yokladı. İlk önemli pozisyon 28. dakikada Sinan Gümüş'le geldi. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan'ın çektiği şutu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

CAROLE CİMBOM'U ÖNE GEÇİRDİ

41. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine topla hızlı giren Carole, pasını altıpasa doğru çıkardı. Topla buluşan Selçuk İnan penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu gönderdi. Kaleciden seken topu Mehmet Yiğit kontrol etmeye çalıştı ancak ayağından açılan bu topu iyi takip eden

Lionel Carole kaptı. Sol kale direğinin yanında kaleciye şutu gösteren Carole, kalecinin yere yatmasıyla sol ayağı ile topu boş ağlara gönderdi.





Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı karşılıklı ataklar ve pozisyonlarla geçilsede 90+1'inci dakikaya kadar gol sesi çıkmadı.



ELAZIĞSPOR PENALTI KAZANDI

90+1. dakikada ceza sahası içinde Aurelien Chedjou topa elle müdahale etti ve konuk ekip penaltı kazandı. Topun başına Murat Kayalı geçti. Murat penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını beraberliği taşıdı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.