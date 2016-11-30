Beşiktaş kupaya galibiyetle başladı

Süper Lig'in namağlup ekibi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca G.Birliği'ni Kerim Frei'ın 2 şık golüyle mağlup etti



Beşiktaş; Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında, Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Şenol Güneş, hafta sonundaki F.Bahçe derbisi nedeniyle kupa mesaisinde fazla şans bulamayan yedeklerine ve genç oyuncularına şans verdi. Darıca karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, ilk yarıda yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyince takımlar soyunma odalarına 0-0'lık eşitlikle gitti.







İkinci yarıda Beşiktaş 61'de Kerim Frei'ın golüyle öne geçti: 1-0. Bu golden sadece iki dakika sonra İhsan Uğur Göktaş, kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilerleyen dakikaları karşılıklı ataklarla geçerken, 86'ıncı dakikada bir kez daha sahneye çıkar Kerim Frei, kendisinin ve takımının ikinci golünü filelere göndererek skoru belirledi: 2-0. Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçını 14 Aralık'ta İstanbul'da Kayserispor ile oynayacak. Beşiktaş, geçen sezon kupada çeyrek finale kadar çıkmış; çeyrek finalde, Konyaspor'a ilk maçta 2-1, ikinci maçta 1-0 yenilerek kupaya veda eden etmişti. Kartal, kupayı en son 2010-11'de kazanmıştı.



TELEVİZYONUN YENİ RENGİ A2'YE TAM NOT

'Televizyonun Yeni Rengi' sloganıyla yayın hayatına başlayan A2 kanalı, dün akşam dört büyüklerden Beşiktaş'ın ilk maçını canlı olarak yayınladı. 90 dakika boyunca karşılaşmanın tüm pozisyonların en ince ayrıntılarıyla izleyicilere ulaştıran A2 kanalı, izleyicilerden tam not almayı başardı. A2 kanalı bugün de Ziraat Türkiye Kupası'nda üç karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.