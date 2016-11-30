Akhisar 'Vaz'geçmedi

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta Bursaspor'da Tomas Necid'in 10. dakikadaki golüne Akhisar 13'de penaltıdan Vaz Te ile cevap verdi.



Bu golden 4 dakika sonra sahneye Ricardo Faty çıktı ve Timsahlar yeniden öne geçti. Yeniden yenik duruma düşen Akhisar Belediyespor 24. dakika oynanırken Vaz Te ile skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. 34. dakikada Vaz Te'nin bir golü ofsayt nedeniyle sayılmazken Portekizli forvet ilk yarı bitmeden 34. dakikada kendisinin ve takımının 3. golünü atarak soyunma odasına takımını 3-2 önde götüren isim oldu.



Maçta gol perdesini 62. dakikada Tomas Necid kapadı. Çek golcünün golüyle karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.



