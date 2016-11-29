Ümraniyespor geriden geldi
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Ümraniyespor sahasında geriye düştüğü maçta Aydınspor 1923'ü 3-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2016, Salı
Güncelleme: 29 Kasım 2016, Salı 14:28
Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan ve Özkan Çeliker'in yönettiği mücadelede ilk golü 13. dakikada konuk ekipten Nezir Özer kaydetti.
Maçtan kopmayan Ümraniyespor ikinci yarıda baskılarını artırırken beraberlik golü 65. dakikada Abdullah Halman'ın ayağından geldi.
71. dakikada sahneye tekrar çıkan Abdullah Halman durumu 2-1'e getirdi, 77. dakikada Samet Asatekin maçta gol perdesini kapatan isim oldu: 3-1.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor 3 puanın sahibi olurken G Grubu'nda zirveye yerleşti.
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