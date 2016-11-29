Turkuvaz Medya’da kupa şöleni!
Atv, A2 ve A Spor’dan yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları Bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlıyor.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2016, Salı
Güncelleme: 29 Kasım 2016, Salı 00:24
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, bugün start alacak Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A2 ve A Spor ekranlarında yaşayacak. 32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği futbol şöleninde ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna adını yazdıracaklar. Bugün birbirinden heyecanlı 5 maçla başlayacak olan kupada nefeslerin kesilmesi bekleniyor.
ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Futbolseverler kupa maçlarında tek kelimeyle futbola doyacaklar.Grup maçlarına 4 büyük takımın da katılıyor olması heyecanı daha da doruğa taşıyacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen maçlarda kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Kısacası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bütün Türkiye'de tüm ihtişamıyla başlıyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.
A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR
Türkiye Kupası maçları için yeni kanal.. Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti.. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.
A Grubu
Yarın
14.00 Şanlıurfa-Kırklareli (Caner Ak) A2
Perşembe
18.30 Osmanlı-G.Antep (Bülent Birincioğlu) A Spor
B Grubu
Perşembe 12.00 Sancaktepe-Kasımpaşa (Onur Karabaş) A Spor
Perşembe 16.00 Ç. Rize-İnegöl (Özgüç Türkalp) A Spor
C Grubu
Yarın
14.00 Menemen Bld.-Amed S. (Emre Malok) A Spor
Yarın
20.30 F.Bahçe-G.Birliği (Halil Umut Meler) ATV
D Grubu
Bugün
18.30 Kayseri-Bolu (Suat Arslanboğa) A2
Bugün
20.30 Darıca GB-Beşiktaş (Alper Ulusoy) A2
E Grubu
Yarın
12.00 Tuzla-24 Erzincan (S. Barış Saka) A Spor
Yarın
18.30 G.Saray-Elazığ (Arda Kardeşler) A2
F Grubu
Bugün
12.30 Y. Amasya-M. Başakşehir (İlker Coşkun) A Spor
Bugün 16.45 Sivas-Göztepe (Süleyman Abay) A Spor
G Grubu
Bugün
14.30 Ümraniye-Aydın 1923 (Özkan Çeliker) A Spor
Yarın
16.30 Akhisar Bld.-Bursa (Mete Kalkavan) A2
H Grubu
Perşembe 14.00 Kızılcabölük-A. Konya (Kutluhan Bilgiç) A2
Perşembe 20.30 Trabzon-Gümüşhane (Y. Kemal Uğurlu) A2
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