Göztepe'den altın vuruş
A Spor'dan yayınlanan maçta Göztepe, deplasmanda Sivasspor'u bitime 5 dakika kala bulduğu golle devirdi.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2016, Salı
Güncelleme: 29 Kasım 2016, Salı 18:39
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ilk maçında Göztepe deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Süleyman Abay'ın yönettiği karşılaşmada Göztepe'ye 3 puanı getiren gol 85. dakikada Umut Nayir'den geldi.
Bu galibiyetle Okan Buruk'un çalıştırdığı Göztepe 3 puanla 2. sıraya yükseldi.
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