 Göztepe'den altın vuruş - Türkiye Kupası - 29 Kasım 2016 Salı

Göztepe'den altın vuruş

A Spor'dan yayınlanan maçta Göztepe, deplasmanda Sivasspor'u bitime 5 dakika kala bulduğu golle devirdi.

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Türkiye Kupası 29 Kasım 2016, Salı

Güncelleme: 29 Kasım 2016, Salı 18:39

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ilk maçında Göztepe deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Süleyman Abay'ın yönettiği karşılaşmada Göztepe'ye 3 puanı getiren gol 85. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Bu galibiyetle Okan Buruk'un çalıştırdığı Göztepe 3 puanla 2. sıraya yükseldi.


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