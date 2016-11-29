Beşiktaş kupaya galibiyetle başladı
Kerim Frei, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştığı maçta 2 golle yıldızlaştı. Genç oyuncu attığı Messivari gollerle F.Bahçe derbisi öncesi teknik direktör Şenol Güneş'e forma mesajı verdi.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2016, Salı
Güncelleme: 29 Kasım 2016, Salı 19:33
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynanan ve a2'den naklen yayınlanan karşılaşmayı 2-1 kazanan siyah-beyazlılar gruplara galibiyetle başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile derbi maça çıkacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında, forma şansı bulamayan futbolcuların yanı sıra A takımla idmanlara çıkan altyapı oyuncularına görev verdi.
Kerim Frei, birbirinden güzel 2 golle siyah-beyazlılara galibiyeti getiren isim oldu. 61'de maçta gol perdesini aralayan Kerim, 86'da bu kez sol ayağıyla harika bir gole imza attı. Ev sahibi takımın tek golünü 63'te İhsan Uğur Göktaş kaydetti.
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