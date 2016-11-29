Başakşehir galibiyetle başladı
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Amasyaspor'un konuğu oldu.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2016, Salı
Güncelleme: 29 Kasım 2016, Salı 12:24
Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan ve Mustafa İlker Coşkun'un düdün çaldığı mücadelede ev sahibi Yeni Amasyaspor'da Ali Fırat Horasan 15. dakikada sarı kart gördü, 58. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca takımını 10 kişi bıraktı.
Eksik rakibi karşısında gol arayan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren maçın tek golünü ise 73. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir 3 puanın sahibi olurken F Grubu'nda liderliğe yerleşti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
CANLI | M. Sivasspor - Göztepe
-
Ümraniyespor geriden geldi
-
Kupa mesaisi
-
Turkuvaz Medya’da kupa şöleni!