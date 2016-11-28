Turkuvaz Medya’da kupa şöleni

ATV, A2 ve A SPOR’dan yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlıyor.

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, yarın start alacak Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A2 ve A Spor ekranlarında yaşayacak.



32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği futbol şöleninde ilk iki sırayı alan kulüpler Son 16 turuna adını yazdıracak. Yarın 5 birbirinden çekişmeli 5 karşılaşmayla başlayacak kupada program şöyle: F Grubu: Y.Amasya-M.Başakşehir 12.30 (A SPOR), Sivas-Göztepe 16.45 (A SPOR), G Grubu: Ümraniye- Aydın 14.30 (A SPOR), D Grubu: Kayseri- Bolu 18.30 (A2), Darıca G.Birliği-Beşiktaş 20.30 (A2).