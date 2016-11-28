Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ayrı grupta ilk hafta karşılaşmaları, yarın, 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe günleri gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, A Grubu, Gaziantepspor, Kırklarelispor, Osmanlıspor ve Şanlıurfaspor, B Grubu, Çaykur Rizespor, İnegölspor, Kasımpaşa ve Sancaktepe Belediyespor, C Grubu, Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Menemen Belediyespor, D Grubu, Beşiktaş, Boluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor, E Grubu, 24Erzincanspor, Galatasaray, Elazığspor ve Tuzlaspor, F Grubu, Göztepe, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor, G Grubu, Akhisar Belediyespor, Aydınspor 1923, Bursaspor ve Ümraniyespor, H Grubu da Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ve Trabzonspor'dan oluşuyor.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

12.30 Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir (12 Haziran)

14.30 Ümraniyespor-Aydınspor 1923 (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.45 Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

18.30 Kayserispor-Boluspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş (İsmetpaşa)

30 Kasım Çarşamba:

12.00 Tuzlaspor-24Erzincanspor (Tuzla Belediye)

14.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (GAP Arena)

14.00 Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)

16.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Galatasaray-Elazığspor (Türk Telekom Arena)

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

1 Aralık Perşembe:

12.00 Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa (15 Temmuz)

14.00 Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor (Doğan Seyfi Atlı)

16.00 Çaykur Rizespor-İnegölspor (Çaykur Didi)

18.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)

20.30 Trabzonspor-Gümüşhanespor (Hüseyin Avni Aker)