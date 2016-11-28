Trabzonspor şut çalıştı
Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı.
Türkiye Kupası 28 Kasım 2016, Pazartesi
Güncelleme: 28 Kasım 2016, Pazartesi 13:54
Trabzonspor, kupa maçında karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise şut çalışması gerçekleştirildi.
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