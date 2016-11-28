 Trabzonspor şut çalıştı - Türkiye Kupası - 28 Kasım 2016 Pazartesi

Trabzonspor şut çalıştı

Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı.

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Türkiye Kupası 28 Kasım 2016, Pazartesi

Güncelleme: 28 Kasım 2016, Pazartesi 13:54

Trabzonspor, kupa maçında karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise şut çalışması gerçekleştirildi.

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