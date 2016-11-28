Trabzonspor şut çalıştı

Trabzonspor, kupa maçında karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise şut çalışması gerçekleştirildi.