Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta oynanacak maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada ilk haftanın maç programı şöyle:

29 Kasım Salı:

12.30 Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir (Amasya 12 Haziran)

14.30 Ümraniyespor-Aydınspor 1923 (Stadı daha sonra açıklanacak)

17.30 Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

18.30 Kayserispor-Boluspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş (İzmit İsmetpaşa)

30 Kasım Çarşamba:

12.00 Tuzlaspor-24 Erzincanspor (Tuzla Belediye)

14.00 Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)

14.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Galatasaray-Elazığspor (Türk Telekom Arena)

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

1 Aralık Perşembe:

12.00 Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa (15 Temmuz)

14.00 Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor (Doğan Seyfi Atlı)

16.00 Çaykur Rizespor-İnegölspor (Çaykur Didi)

18.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)

20.30Trabzonspor-Gümüşhanespor (Hüseyin Avni Aker)