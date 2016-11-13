Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta fikstürü
Gruplarda ilk hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 13 Kasım 2016, Pazar
Güncelleme: 13 Kasım 2016, Cumartesi 18:25
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta oynanacak maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada ilk haftanın maç programı şöyle:
29 Kasım Salı:
12.30 Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir (Amasya 12 Haziran)
14.30 Ümraniyespor-Aydınspor 1923 (Stadı daha sonra açıklanacak)
17.30 Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
18.30 Kayserispor-Boluspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş (İzmit İsmetpaşa)
30 Kasım Çarşamba:
12.00 Tuzlaspor-24 Erzincanspor (Tuzla Belediye)
14.00 Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)
14.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Galatasaray-Elazığspor (Türk Telekom Arena)
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
1 Aralık Perşembe:
12.00 Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa (15 Temmuz)
14.00 Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor (Doğan Seyfi Atlı)
16.00 Çaykur Rizespor-İnegölspor (Çaykur Didi)
18.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)
20.30Trabzonspor-Gümüşhanespor (Hüseyin Avni Aker)
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