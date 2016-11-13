Şölene buyrun

Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği grup maçları 1. hafta programı açıklandı. 29-30 Kasım ve 1 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalar, her zamanki gibi ATV, A Spor ve A Haber'den naklen yayınlanacak.