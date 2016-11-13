Şölene buyrun

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Türkiye Kupası 13 Kasım 2016, Pazar
Güncelleme: 13 Kasım 2016, Cumartesi 23:38
Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği grup maçları 1. hafta programı açıklandı. 29-30 Kasım ve 1 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalar, her zamanki gibi ATV, A Spor ve A Haber'den naklen yayınlanacak.
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