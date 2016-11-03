Turkuvaz Medya’da dev şölen

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda çekildi. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. ATV, A Haber ve A Spor'dan yayınlanacak kupada 3'üncü Tur'da rakiplerini eleyen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5'te bitiren Beşiktaş, F.Bahçe, A.Konyaspor, M.Başakşehir ve Osmanlı olmak üzere 32 takım mücadele edecek. Kurada Süper Lig'den 14, TFF 1. Lig'den 6, 2. Lig'den 7, 3. Lig'den 4, Bölgesel Amatör Lig'den 1 takım yer aldı. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar Son 16 Turu'nda çapraz olarak eşleşecek.



ŞAMPİYONA 3. LİG'DEN

Grup maçları 29-30 Kasım ve 1 Aralık'ta başlayacak. Son şampiyon Galatasaray; TFF 1. Lig'den Elazığspor, 2. Lig'den Tuzla ve 3. Lig'den 24 Erzincan'la, finalist F.Bahçe; 2. Lig'den Menemen ve Amed ile Süper Lig'den G.Birliği, Beşiktaş; TFF 1. Lig'den Bolu, 3. Lig'den Darıca ile Süper Lig'den Kayseri, Trabzonspor ise 2. Lig'den Gümüşhane, 3. Lig'den Kızılcabölük ile Süper Lig'den A.Konyaspor'la eşleşti.



TURKUVAZ MEDYA'YA KALİTE TEŞEKKÜRÜ

Servet Yardımcı kura çekiminde yaptığı konuşmada kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Yardımcı, "Son 16 turundaki maçları, bundan önceki yıllarda olduğu gibi hafta sonu oynatacağız. Hem maçlara olan katılımı, hem de kulüplerimizin gelirlerini arttıracağız. Bu kupanın yayınlanmasında yayıncı kuruluşumuz olan Turkuvaz Medya Grubu'na göstermiş oldukları kaliteli yayınlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.



