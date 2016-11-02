İşte tüm gruplardaki eşleşmeler

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlanma Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Gruplarda elemelerden gelen 27 takım ile Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5'te bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Kurada Spor Toto Süper Lig'den 14, TFF 1. Lig'den 6, Spor Toto 2. Lig'den 7, Spor Toto 3. Lig'den 4, Bölgesel Amatör Lig'den 1 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Türkiye Kupası'nda grup karşılaşmaları, 29-30 Kasım ve 1 Aralık'ta başlayacak. Gruplarda ikinci hafta 13-15 Aralık, üçüncü hafta 20-22 Aralık, dördüncü hafta 27-29 Aralık, beşinci hafta 10-12 Ocak 2017 ve altıncı hafta 17-19 Ocak 2017'de yapılacak.

Kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:





İlk haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın maç programı şöyle:

A Grubu:

Osmanlıspor-Gaziantepspor

Şanlıurfaspor-Kırklarelispor

B Grubu:

Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-İnegölspor

C Grubu:

Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

D Grubu:

Kayserispor-Boluspor

Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş

E Grubu:

Galatasaray-Elazığspor

Tuzlaspor-24 Erzincanspor

F Grubu:

Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir

Sivasspor-Göztepe

G Grubu:

Ümraniyespor-Aydınspor 1923

Akhisar Belediyespor-Bursaspor

H Grubu:

Trabzonspor-Gümüşhanespor

Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor