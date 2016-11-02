Büyük heyecan A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor. Turkuvaz Medya kanalları ATV, A Haber ve A Spor'dan yayınlanacak bu dev organizasyonda kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari binasında Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak kuralarda 32 takım yer alıyor. 4'er takımın, 8 grupta çift devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda ilk iki sırayı alanlar, Son 16 Turu'na adını yazdıracak. Süper Lig'i ilk 5 içinde bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, A.Konyaspor, M.Başakşehir ve Osmanlıspor elemelerde mücadele etmeden direkt 1. torbadan grup kuralarına katılmaya hak kazandı.









A SPOR EKİM AYINDA DA ZİRVEDE

Gelenek bozulmadı... Sporseverlerin önceki aylarda en çok izlediği spor kanalı olan A Spor, ekimde de zirvedeki yerini korudu. TNS/ Kantar Media'nın ekim ayı reyting ölçümlerine göre A Spor, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını sürdürmeye devam etti. Sporseverlerin en sıcak gelişmeleri; çabuk ve doğru şekilde öğrendiği A Spor, yalnızca futbol değil tüm branşlardaki yayınlarıyla öne çıkmayı başardı. Spor medyasının en önemli isimlerini bir araya getiren programlarıyla da adından söz ettiren A Spor, alanında 1 numara olduğunu yine kanıtladı.