Kuralar yarın çekilecek!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kupada grup maçları kura çekimi, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

Kupada 3. eleme turu maçları sonunda rakiplerini mağlup eden 24 Erzincanspor, Akhisar Belediyespor, Amed Sportif Faaliyetler, Aydınspor 1923, Boluspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Darıca Gençlerbirliği, Elazığspor, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Gümüşhanespor, İnegölspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Kırklarelispor, Kızılcabölükspor, Menemen Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Trabzonspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor ve Yeni Amasyaspor ile geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor olmak üzere toplam 32 takım yer alacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.