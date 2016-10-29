Horoz’a ağır fatura

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor'a şok bir şekilde 90+4'te penaltı golüyle kaybedip elenen Denizlispor'da büyük bir üzüntü hakim. Başkan Süleyman Urkay, kupa dışında kalmanın çok önemli bir gelir kaybına yol açtığını söyledi. Urkay, rakibi küçümsediklerini vurguladığı futbolcular ve teknik heyeti sert bir şekilde uyardı.



Denizlispor başkanı, "Sonuca üzülmüyorum. Futbolda her türlü sonucu alabilirsiniz. Ama rakibi küçümsemek affedilemez. Futbolcular ve teknik heyet, rakibi küçümsemenin bedelini ödedi. Bu yenilgiden eminim herkes gereken dersi almıştır. Elenerek ekonomik anlamda en az 500 bin TL gelirden olduk. Bu yenilgi Denizlispor açısından pahalı bir ders oldu" diye konuştu.