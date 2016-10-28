Göz-Göz 2. yarıda coştu
Türkiye Kupası 28 Ekim 2016, Cuma
Güncelleme: 28 Ekim 2016, Cuma 00:56
Ziraat Türkiye Kupası'nda A SPOR'dan canlı yayınlanan maçta TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Göztepe, F.Karagümrük engelini 2. yarıda aştı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, gol perdesini 53'te Umut açtı. Segbefia 70'te skoru 2-0'a taşıdı. Leroy George 75'te son sözü söyledi ve sarı-kırmızılılar gruplara adını yazdırdı.
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