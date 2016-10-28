Aydın havası!
Türkiye Kupası 28 Ekim 2016, Cuma
Güncelleme: 28 Ekim 2016, Cuma 00:55
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda günün ikinci sürprizi Aydın'dan geldi. Spor Toto 2. Lig takımı Aydın, Süper Lig'den Antalya'yı 1-0 yenerek gruplara kaldı. Siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede, maça hızlı başlayan Aydın, 13'te Mustafa'nın ceza sahası içinden attığı şutla öne geçti. Ege ekibi coşkulu taraftarını da arkasına alarak Antalya'ya gol izni vermedi ve gruplara adını yazdırdı
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