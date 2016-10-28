Amasya mucizesi

ve gruplara kaldı. Kupa heyecanını iliklerine kadar yaşayan Amasya'da maç için tüm kurumlara valilik tarafından izin bile verildi.



DEĞERİ 500 BİN EURO

Denizli'ye meydan okuyan, toplam değeri 500 bin euro olan yeşil-beyazlılar, 90+3'te kahramanlık destanını hayata geçirdi. Alperen, kaleye giden topu elle çıkarınca hakem kırmızı ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Sierra Leoneli 27 yaşındaki Simbo, bir şehrin inancını ortaya koyduğu Amasya'da tarihi turun kapısını açtı