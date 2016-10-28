Amasya mucizesi
A SPOR’dan yayınlanan maçta BAL takımı yeşil-beyazlılar, 90+3’te Denizli’yi penaltıyla avladı. Tarih yazan Yeni Amasyaspor Ziraat Türkiye Kupası’na renk kattı
Türkiye Kupası 28 Ekim 2016, Cuma
Güncelleme: 28 Ekim 2016, Cuma 00:52
ve gruplara kaldı. Kupa heyecanını iliklerine kadar yaşayan Amasya'da maç için tüm kurumlara valilik tarafından izin bile verildi.
DEĞERİ 500 BİN EURO
Denizli'ye meydan okuyan, toplam değeri 500 bin euro olan yeşil-beyazlılar, 90+3'te kahramanlık destanını hayata geçirdi. Alperen, kaleye giden topu elle çıkarınca hakem kırmızı ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Sierra Leoneli 27 yaşındaki Simbo, bir şehrin inancını ortaya koyduğu Amasya'da tarihi turun kapısını açtı
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