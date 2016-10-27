Timsah gruplarda
A Spor’dan canlı yayınlanan günün son maçında Yomraspor’u 3 0 ağırlayan Bursaspor; Jorquera, İsmail ve Kubilay ile turladı.
Türkiye Kupası 27 Ekim 2016, Perşembe
Güncelleme: 27 Ekim 2016, Perşembe 00:56
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalarak yoluna devam etti... Yedek oyunculardan ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Bursaspor, güçsüz rakibi Yomraspor karşısında, seyircisinin de desteğiyle sonuca rahat gitti: 3-0. Kupadaki 3. Tur mücadelesinde Spor Toto 3. Lig ekilerinden Yomraspor'u ağırlayan Timsah, ilk yarısının uzatmalarında Jorquera ile golü bulunca soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda İsmail Konuk, (73. dakikada) farkı ikiye çıkartarak Bursaspor'u iyice rahatlattı. 90'da Kubilay Kanatsızkuş ile skori belirleyen yeşil-beyazlılar, gruplara kalmayı başardı.
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