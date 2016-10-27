Timsah gruplarda

A Spor’dan canlı yayınlanan günün son maçında Yomraspor’u 3 0 ağırlayan Bursaspor; Jorquera, İsmail ve Kubilay ile turladı.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalarak yoluna devam etti... Yedek oyunculardan ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Bursaspor, güçsüz rakibi Yomraspor karşısında, seyircisinin de desteğiyle sonuca rahat gitti: 3-0. Kupadaki 3. Tur mücadelesinde Spor Toto 3. Lig ekilerinden Yomraspor'u ağırlayan Timsah, ilk yarısının uzatmalarında Jorquera ile golü bulunca soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda İsmail Konuk, (73. dakikada) farkı ikiye çıkartarak Bursaspor'u iyice rahatlattı. 90'da Kubilay Kanatsızkuş ile skori belirleyen yeşil-beyazlılar, gruplara kalmayı başardı.