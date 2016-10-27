Kupada şölen devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 5 maçla sona erecek. Süper Lig'den Antalyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor ile TFF 1. Lig'den Göztepe ve Denizlispor dev kupada alt liglerden rakipleri karşısında gruplara kalmak için mücadele edecekler. Futbolseverler bugün 5 karşılaşmayla tamamlanacak 3. turdaki kupa şölenini şifresiz HD kalitesinde A SPOR'dan izleme keyfini yaşayacak. Karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan 27 takım gruplara adını yazdıracak. 3. turdan sonra Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor da grup aşamasına dahil olacak.



