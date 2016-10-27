GözGöz zorlanmadan gruplarda
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ün konuğu olan Göztepe maçtan 3-0'lık rahat skorla galip ayrıldı.
Türkiye Kupası 27 Ekim 2016, Perşembe
Güncelleme: 27 Ekim 2016, Perşembe 11:57
Vefa Stadı'nda oynanan ve saat 12.00'de başlayan mücadelede Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Prince Segbefia ve 75. dakikada Leroy George kaydetti.
Maçtan 3-0 galip ayrılan Göztepe bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ü turnuva dışına itti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.
Göztepe'nin ilk golünü izlemek için tıklayın
Göztepe'nin ikinci golünü izlemek için tıklayın
Göztepe'nin üçüncü golünü izlemek için tıklayın
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