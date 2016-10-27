F.Bahçelileri kızdıracak açıklama

Çorumspor'un 33 yaşındaki defans oyuncusu Abdullah Sağlam, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı yorumda 2010-11 sezonu tartışmalarına gönderme yaptı. 33 yaşındaki defans oyuncusu, "7 şampiyonluğu olan Trabzonspor'" ifadelerini kullandı.

"7 ŞAMPİYONLUĞU OLAN BİR TAKIM"

Abdullah Sağlam'ın açıklamaları şöyle: "Trabzonspor'u burada ağırladığımız için hem takım, hem taraftar olarak büyük heyecanımız vardı. Sonuçta 7 şampiyonluğu olan bir takımı Çorum'da ağırladık. Maça da hızlı başladık. Golü de bulduk. Trabzonspor'un büyüklüğünü biliyorduk. Haddimizi bilerek oynadık. Trabzonspor yüksek toplarla etkili olmaya çalıştı. Mağlup olduk ama arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı elimizden geleni yaptık. Ben takım olarak bu ligin üzerinde olduğumuzu düşünüyorum.Trabzonspor'a kupada başarılar diliyorum. Gönlümüz şampiyon olmasından yana. Umarım şampiyon olacaklardır. "



Samsun doğumlu olan Abdullah Sağlam daha önce Ofspor ve 1461 Trabzon'da da forma giymişti.

