Antalyaspor'a kupa şoku

Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Antalyaspor deplasmanda Aydınspor 1923'e 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesinde Antalyaspor, Adnan Menderes Stadı'nda Aydınspor 1923'ün konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Süleyman Abay'ın düdük çaldığı maçın 13. dakikasında Mustafa Tahir Babaoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Antalyaspor beraberlik için bastırsa da karşılaşmada başka gol olmadı ve Aydınspor 1923, 1-0'lık skorla Antalyaspor'u kupanın dışına iterek gruplara kalan taraf oldu.



İşte Aydınspor'a turu getiren gol