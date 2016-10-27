Antalyaspor'a kupa şoku
Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Antalyaspor deplasmanda Aydınspor 1923'e 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Türkiye Kupası 27 Ekim 2016, Perşembe
Güncelleme: 27 Ekim 2016, Perşembe 15:26
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesinde Antalyaspor, Adnan Menderes Stadı'nda Aydınspor 1923'ün konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, Süleyman Abay'ın düdük çaldığı maçın 13. dakikasında Mustafa Tahir Babaoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Antalyaspor beraberlik için bastırsa da karşılaşmada başka gol olmadı ve Aydınspor 1923, 1-0'lık skorla Antalyaspor'u kupanın dışına iterek gruplara kalan taraf oldu.
İşte Aydınspor'a turu getiren gol
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