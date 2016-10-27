Akhisar şov

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine Adana karşısında 1-0'la son veren yeşil-sarılılar, kupada da Nazilli Bld. önünde 5-2'lik sonuçla bu galibiyeti taçlandırdı. Akhisar, ilk yarıda adeta gol şov yaptı. Vaz Te, Soner, Sami ve Safa'nın golleriyle işi bitirdi.



VAZ TE BİTİRDİ

İkinci yarıda geri çekilen Akhisar, Nazilli'de 2. yarıda oyuna giren Mert Çapar'ın 69 ve Halil'in 72'deki golleriyle neye uğradığını şaşırdı. Ancak rakibine sürpriz şansı vermedi ve açılışı yapan 30 yaşındaki Portekizli golcüsü Vaz Te'nin kapanış golüyle gruplara kalmayı başardı.



PORTEKİZLİ DİREĞE DE TAKILDI

Akhisar'da maçın yıldızı olan Ricardo Vaz Te'nin skor 4-0'ken 67. dakikada çektiği sert şutu direkte patladı. Geçen yıl devre arasında gelen ve sezonu 1 golle tamamlayan Vaz Te, bu sezon kupayla birlikte 3. golüne imza attı.



'REHAVET AZ DAHA PAHALIYA PATLIYORDU'

Akhisar teknik direktörü Tolunay Kafkas, Nazilli karşısında iki ayrı devre oynadıklarını söyledi. Kafkas, "İlk yarıda sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduk. Ancak 2. yarıda rehavet duygusuyla rakibimizi morallendirdik. Neyse ki ilk yarıda bulduğumuz goller bizim adımıza şok bir sonucu engelledi" diye konuştu.

