Türkiye’nin Kupası A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün ve yarın oynanacak 18 maçla devam edecek. Dev kupada bugün de 13 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak. Süper Lig'den Trabzonspor'un yanı sıra Akhisar ve Bursa da sahne alacak. Futbolseverler kupa şölenini şifresiz HD kalitesinde A SPOR'dan izleme keyfini yaşayacak. Maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. 27 takım gruplara kalacak. Bu aşamada Atiker Konya, Beşiktaş, F.Bahçe, Başakşehir ve Osmanlı da dahil olacak.



