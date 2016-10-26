Erzincan sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sürprizi A SPOR ekranlarında 24Erzincanspor gerçekleştirdi. 3. Lig 1. Grup'ta 9 puanla 14. sıradaki Erzincan, TFF 1. Lig lideri Y.Malatya'yı 2-1 yenip tarihinde ilk kez gruplara kaldı. Daha önce 2. turda Süper Lig'den Adanaspor'u 3-2'yle saf dışı bırakan kırmızı-siyahlılar, Malatya'nın iki topunun direkten döndüğü, 1-0 da geriye düştüğü karşılaşmada 3 dakikada öne geçmeyi başardı. Erzincan, 42'de Barış ve 45'te Aybars'ın golleriyle güçlü rakibini eli boş gönderip grup aşamasına adını yazdırdı.



'KENDİLERİNİ YIRTTILAR'

24Erzincan'a 2-1 yenilerek elenen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, rakiplerinin dirençli oyununu methetti. Buz, "Maçta ilk yarının son bölümüne kadar her şey istediğimiz gibi gitti. Hatta golü de bulduk. Erzincan'a kazanmaya geldik ama olmadı. Rakibimiz kendini yırttı kazanmak için" diye konuştu.