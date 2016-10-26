Bursa 3 attı, turu kaptı!

Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Ev sahibi ekip, daha atak bir görüntü çizerken, konuk Yomraspor, hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalıştı.

Bursaspor, aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. 45+1. dakikada Sol kanattan gelişen atakta Kubilay Kanatsızkuş ile duvar pasına girerek ceza sahasına giren Jorquera, bir rakip defans oyuncusunu çalımladıktan sonra, çaprazda kalmasına karşın topu kalecinin altından filelere gönderdi: 1-0

İlk yarı Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada Bursaspor'un 2'nci golü geldi. Orta alandan kazanılan serbest atışı kullanan Jorquera, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Kubilay Kanatsızkuş'un ayağıyla yumuşattığı top İsmail Konuk'un önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

90. dakikada Bursaspor farkı 3'e çıkardı. Batalla'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Kubilay Kanatsızkuş, topu plase bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0.

Bursaspor, karşılaşmayı 3-0 kazanarak, gruplara kalan taraf oldu.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Akbaş, Süleyman Özay

Bursaspor: Mert Günok, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Sane, Bünyamin Kasal, Ertuğrul Ersoy (Dk. 64 John), Bilal Kısa, Kubilay Kanatsızkuş, Jorquera, Sercan Yıldırım (Dk. 75 Batalla), Necid (Dk. 64 Sinan Bakış)

Yomraspor: Ali Karadeniz, Şenol Özyurt, Selcan Pekkanlı, Hamit Bayraktar, Mehmetcan Köse, Adnan Kızılgöz (Dk. 73 Gökhan Şen), Yetkin Demir, Münür Satılmış, Şahin Çakır. Yasin Hatipoğlu, Reha Kurt (Dk. 33 Ozan Çetinkaya)

Goller: 45+1 Jorquera, Dk. 73 İsmail Konuk, Dk. 90 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)



FUTBOLDA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TURUNDA 13 MAÇ YAPILDI.

Üçüncü tur maçlarında günün sonuçları şöyle oldu:

İnegölspor-Sarıyer: 3-2

Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

Çorum Belediyespor-Trabzonspor: 1-2 (Uzatmada)

Büyükçekmece Tepecikspor-Şanlıurfaspor: 0-2

Kırklarelispor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-1

Sivasspor-BUGSAŞ Spor: 3-2

Samsunspor-Menemen Belediyespor: 1-4

Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 1-1 (Penaltılar: 4-5)

Balıkesirspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0 (Penaltılar: 1-4)

Boluspor-Elaziz Belediyespor: 1-0 (Uzatmada)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: 1-4

Akhisar Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 5-2

Bursaspor-Yomraspor: 3-0