Akhisar 5'ledi!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor kendi evinde, Spor Toto 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 5-2 mağlup ederek gruplara kaldı.
Türkiye Kupası 26 Ekim 2016, Çarşamba
Güncelleme: 26 Ekim 2016, Çarşamba 18:39
Karşılaşmanın 7. dakikasında Akhisar Belediyespor Vaz Te'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vaz Te, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Golün ardından atağa geçen Akhisar Belediyespor, 9. dakikada Soner Aydoğdu ile 2. golü buldu.
Yeşil-siyahlı ekip 33. dakikada Julio Sami, 44. dakikada Safa Ali Memnun'un golleri ile ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
67. dakikada Akhisar Belediyespor'dan Vaz Te'nin şutu direkten döndü.
69. dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında, Mert Çapar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1
Karşılaşmanın ikinci yarısı oyuna giren Halil Zeybek, 71. dakikada takımının 2. golünü attı. Ceza sahası içine kadar topu süren Halil Zeybek, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 4-2 yaptı.
89. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasını Vaz Te gole çevirerek skoru 5-2 yaptı.
Akhisar Belediyespor, bu skorla adına grup etabına yazdırdı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Oktay Önge
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Aykut Çeviker, Muğdat Çelik (Dk. 71 Beruğ Bayar), Abdulkadir Özdemir, Vaz Te, Soner Aydoğdu, Tolga Ünlü, Orhan Taşdelen, Julio Sami, Sissoko (Dk. 63 Hasan Ali Adıgüzel), Safa Ali Memnun (Dk. 90 Kadir Keleş)
Nazilli Belediyespor: Metin Uçar, Sabri Turgut, Mehmet Ersavaş, Fatih Üge (Dk. 46 Mert Çapar), Mert Çakar (Dk. 46 Halil Zeybek), Atilla Yıldırım, Hakan Duran, Muhammed Burak Taşdemir, Yüksel Kayaalp, Gökhan Çakır, Hüseyin Bülbül (Dk. 72 Hüseyin Cankut Atasoy)
Goller: Dk. 7 ve Dk. 89 Vaz Te, Dk. 9 Soner Aydoğdu, Dk. 33 Julio Sami, Dk. 44 Safa Ali Memnun, (Akhisar Belediyespor), Dk. 69 Mert Çapar, Dk. 71 Halil Zeybek (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Julio Sami (Akhisar Belediyespor)
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