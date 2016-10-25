Sancaktepe Bld. penaltılarla gruplarda

Mücadelede henüz 3. dakikada Özgür Çelik'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Bandırmaspor'a 43. dakikada yine penaltıdan Süleyman Olgun cevap verdi: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara gidildi.

Kıran kırana geçen uzatma dakikalarında ev sahibi ekipten Marino 93. dakikada kaydettiği erken golle takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi ancak bu kez 116. dakikada Sancaktepe Belediyespor'da sahneye Nuri Kaya çıktı ve skora yeniden eşitlik geldi: 2-2.

Uzatmalar sonunda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Sancaktepe Belediyespor penaltılar sonrası Bandırmaspor'a 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmaya hak kazandı.