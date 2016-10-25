Sancaktepe Bld. penaltılarla gruplarda
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında Sancaktepe Belediyespor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 16:53
Mücadelede henüz 3. dakikada Özgür Çelik'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Bandırmaspor'a 43. dakikada yine penaltıdan Süleyman Olgun cevap verdi: 1-1
Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara gidildi.
Kıran kırana geçen uzatma dakikalarında ev sahibi ekipten Marino 93. dakikada kaydettiği erken golle takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi ancak bu kez 116. dakikada Sancaktepe Belediyespor'da sahneye Nuri Kaya çıktı ve skora yeniden eşitlik geldi: 2-2.
Uzatmalar sonunda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Sancaktepe Belediyespor penaltılar sonrası Bandırmaspor'a 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmaya hak kazandı.
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