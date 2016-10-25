Kupaya Of dedi!
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 1-1 berabere tamamlanan maçta, seri penaltı atışlarında Ofspor'u 4-2 mağlup eden Elazığspor adını gruplara yazdıran taraf oldu.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 19:16
Elazığ Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada TFF 1. Lig ekibi Elazığspor, Spor Toto 2. Lig ekibi Ofspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 7. dakikada Talha Aydemir'in golüyle Trabzon temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Ev sahibi ekip bu gole 67. dakikada Ali Fırat Okur'la cevap verdi. Mücadelenin normal süresi karşılıklı gollerle berabere bitince uzatma bölümüne geçildi.
Uzatma bölümünde de dengeyi bozan gol gelmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda 2 atıştan faydalanamayan Ofspor'un hatasını affetmeyen Gakkoşlar 4-2'lik galibiyetle adını gruplara yazdıran taraf oldu.
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