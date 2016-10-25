 Kızılcabölükspor gruplarda - Türkiye Kupası - 25 Ekim 2016 Salı

Kızılcabölükspor gruplarda

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kızılcabölükspor sahasında Kocaeli Birlikspor'u 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.

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Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı

Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 16:33

Kızılcabölük Semt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Erdi Öner'le öne geçen konuk ekibe 18. dakikada Emir Can Sayar karşılık verdi: 1-1

Normal süresi 1-1 sonuçlanan mücadelede uzatmalara gidilirken ev sahibi ekipte Burak Gökbel 112. dakikada kaydettiği golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Kızılcabölükspor'u gruplara taşıdı.

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