Kızılcabölükspor gruplarda
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kızılcabölükspor sahasında Kocaeli Birlikspor'u 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 16:33
Kızılcabölük Semt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Erdi Öner'le öne geçen konuk ekibe 18. dakikada Emir Can Sayar karşılık verdi: 1-1
Normal süresi 1-1 sonuçlanan mücadelede uzatmalara gidilirken ev sahibi ekipte Burak Gökbel 112. dakikada kaydettiği golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Kızılcabölükspor'u gruplara taşıdı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Sancaktepe Bld. penaltılarla ...
-
CANLI | Gaziantepspor - Düzyu...
-
Amed Sportif gruplara kaldı
-
24 Erzincanspor gruplarda