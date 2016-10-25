İşte gruplara kalan ilk takım
Gençlerbirliği, Pendikspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı: 1-0
Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 11:46
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Pendikspor'la deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği sahadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Konuk ekibe galibiyeti ve turu getiren golü ise 19. dakikada penaltıdan Abdul Khalili attı.
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