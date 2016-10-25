Çaykur Rizespor farklı turladı
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 1. Lig ekibi Fethiyespor'u 3-0'la eledi ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 19:24
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Rizespor, Fethiyespor karşısında sürprize izin vermedi. Rize Yeni Şehir Stadı'nda Güney ekibini 3-0'la yenen Karadeniz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.
Hikmet Karaman'ın ekibine tur biletini getiren golleri Patryk Tuszynski (7'), Emrah Başsan (58') ve Furkan Şimşek (88') kaydetti.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kupaya Of dedi!
-
Sancaktepe Bld. penaltılarla ...
-
Kızılcabölükspor gruplarda
-
Amed Sportif gruplara kaldı