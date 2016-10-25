 Çaykur Rizespor farklı turladı - Türkiye Kupası - 25 Ekim 2016 Salı

Çaykur Rizespor farklı turladı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 1. Lig ekibi Fethiyespor'u 3-0'la eledi ve adını grup aşamasına yazdırdı.

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Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı

Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 19:24

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Rizespor, Fethiyespor karşısında sürprize izin vermedi. Rize Yeni Şehir Stadı'nda Güney ekibini 3-0'la yenen Karadeniz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

Hikmet Karaman'ın ekibine tur biletini getiren golleri Patryk Tuszynski (7'), Emrah Başsan (58') ve Furkan Şimşek (88') kaydetti.

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