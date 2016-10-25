Arena'da bir ilk

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Riekerink, Dersimspor karşısında yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti. Riekerink, Galatasaray'ın son yaptığı Trabzonspor maçının ilk 11'inden sadece 2 oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takımla ilk maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 3. Lig takımlarından Dersimspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, yedek ağırlıklı ilk 11 tercih etti.

Hollandalı teknik adam, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Trabzonspor maçının ilk 11'inden sadece Podolski ve Semih Kaya'ya Dersimspor mücadelesinde görev verdi. Riekerink, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan Eren Derdiyok, Bruma, Tolga Ciğerci ve Cavanda'yı yedek kulübesinde bekletti.

Galatasaray, Dersimspor maçına Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Semih Kaya, Linnes, De Jong, Hamit Altıntop, Sinan Gümüş, Josue, Yasin Öztekin, Podolski ilk 11'i ile çıktı.

SERDAR AZİZ, İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün bu sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Serdar, A Milli Takım'da sakatlandığı için menisküs ameliyat geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlıktan kurtulan deneyimli savunma oyuncusu, ilk kez bir resmi maçta Galatasaray formasını giydi.

Galatasaray'ın deneyimli kalecilerinden Cenk Gönen de Dersimspor müsabakasına 11'de başlayarak, bu sezon ilk kez bir maçta görev aldı.

Öte yandan, Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncuları Hamit Altıntop ile Nigel de Jong ise bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

LİNNES, 64 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, 64 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Ligin ilk haftasında Kardemir Karabükspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak müsabakanın 39. dakikasında performansından dolayı oyundan alınan Linnes, 7 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Kardemir Karabükspor mücadelesine ilk 11'de başlayan bir diğer isim olan Sinan Gümüş de 64 gün sonra ilk kez bir maçın ilk 11'inde yer aldı. Genç oyuncu, ligde forma giydiği 6 maçın 5'inde oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray'da yedekler arasında bulunan savunma oyuncusu Salih Dursun, bu sezon ilk kez bir maçın 18 kişilik kadrosuna alındı.

MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ

Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları da rakip ekibi tribüne çağırarak, dostluk görüntüsü verdi.

Müsabaka öncesinde takımların ısınmak için sahaya çıktığı bölümde önce konuk ekip Dersimspor taraftarları, sarı-kırmızılı ekibi tribüne çağırarak, alkışladı.

Rakip taraftarların bu jestinden sonra ev sahibi Galatasaray taraftarları da Dersimspor takımını tribüne çağırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ayrıca "Hoşgeldiniz." diye tempo tuttu. UltrAslan taraftar grubu da "Arenaya hoşgeldiniz Dersimspor." yazılı pankart açtı.







DERSİMSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımı Dersimspor'un taraftarı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray Kulübü, konuk takım taraftarları için ayrılan bilet sayısını yüksek tutarken, yaklaşık 5 bin Dersimspor taraftarı mücadeleyi takip etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, yoğun ilgiden dolayı Dersimspor taraftarlarını, konuk takım tribünü yerine Güney Üst Tribünü'ne yerleştirdi. Galatasaray taraftarı ise stadın çok büyük bölümünü boş bıraktı.