Amed Sportif gruplara kaldı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Keçiörengücü'yle karşılaşan Amed Sportif maçtan 2-1 galip ayrılarak gruplara kalan taraf oldu.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 15:29
Seyrantepe Diski Spor Tesisleri'nde oynanan karşılşmada Amed Sportif'in gollerini 32. dakikada Tekin Adar, 42. dakikada ise Mansur Çalar kaydederken Keçiöregücü'nün tek golü 52. dakikada Hasan Üstübücü'den geldi.
Bu sonucun ardından Amed Sportif, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalırken Keçiörengücü kupaya veda etti.
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