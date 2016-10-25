 Amed Sportif gruplara kaldı - Türkiye Kupası - 25 Ekim 2016 Salı

Amed Sportif gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Keçiörengücü'yle karşılaşan Amed Sportif maçtan 2-1 galip ayrılarak gruplara kalan taraf oldu.

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Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı

Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 15:29

Seyrantepe Diski Spor Tesisleri'nde oynanan karşılşmada Amed Sportif'in gollerini 32. dakikada Tekin Adar, 42. dakikada ise Mansur Çalar kaydederken Keçiöregücü'nün tek golü 52. dakikada Hasan Üstübücü'den geldi.

Bu sonucun ardından Amed Sportif, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalırken Keçiörengücü kupaya veda etti.

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