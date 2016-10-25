24 Erzincanspor gruplarda
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 24 Erzincanspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Türkiye Kupası 25 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 25 Ekim 2016, Salı 13:55
Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Yeni Malatyaspor 23. dakikada Eren Tozlu'yla 1-0 öne geçti ancak 24 Erzincanspor önce 43'te Barış Şaffak'la skora denge getirdi, sonra da 45. dakikada Aybars Garhan'la 2-1 öne geçti.
Mücadelede başka gol olmayınca 24 Erzincanspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalan taraf oldu.
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